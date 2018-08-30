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Иосиф Кобзон после смерти оставил в наследство квартиру за полмиллиарда рублей

Россию потрясла новость о кончине одного из самых уважаемых, а также известных артистов России Иосифа Давыдовича Кобзона. После смерти певец оставил своим родственникам наследство, куда вошло 2 гектара элитной земли, а также квартира за полмиллиарда рублей.

Иосиф Кобзон после смерти оставил в наследство квартиру за полмиллиарда рублей


Восьмидесятилетний российский артист прожил насыщенную, а также долгую жизнь. Он своим детям оставил довольно внушительное наследство. Новостным изданием Super отмечается, что Иосифу Кобзону принадлежало довольно большое количество недвижимости. На территории Подмосковья в поселке Баковка народному артисту принадлежит 2 га земли. На данном участке находится 6 построек: хозблок на 191 кв.м, дом охраны на 417 кв.м, гостевой дом на 568 кв.м, дома на 413/548/262 кв.м. Примерная стоимость всей данной «резиденции» составляет примерно 400 млн руб.

Иосиф Кобзон после смерти оставил в наследство квартиру за полмиллиарда рублей




Иосифу Кобзону также принадлежит квартира в московском элитном доме, который расположен в центре столицы. Речь идёт о двухэтажном пентхаусе на Новом Арбате. Его площадь составляет 671 кв.м, а стоимость – 500 млн руб. Родственники артиста могут также в наследство получить его авто. Известный российский певец передвигался на транспортном средстве Mercedes Maybach за 10 млн руб. Иосиф Кобзон имеет большую семью, куда входят двое детей, десять внуков и вдова Нинель.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:37
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