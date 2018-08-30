Иосиф Кобзон после смерти оставил в наследство квартиру за полмиллиарда рублей

Восьмидесятилетний российский артист прожил насыщенную, а также долгую жизнь. Он своим детям оставил довольно внушительное наследство. Новостным изданием Super отмечается, что Иосифу Кобзону принадлежало довольно большое количество недвижимости. На территории Подмосковья в поселке Баковка народному артисту принадлежит 2 га земли. На данном участке находится 6 построек: хозблок на 191 кв.м, дом охраны на 417 кв.м, гостевой дом на 568 кв.м, дома на 413/548/262 кв.м. Примерная стоимость всей данной «резиденции» составляет примерно 400 млн руб.Иосифу Кобзону также принадлежит квартира в московском элитном доме, который расположен в центре столицы. Речь идёт о двухэтажном пентхаусе на Новом Арбате. Его площадь составляет 671 кв.м, а стоимость – 500 млн руб. Родственники артиста могут также в наследство получить его авто. Известный российский певец передвигался на транспортном средстве Mercedes Maybach за 10 млн руб. Иосиф Кобзон имеет большую семью, куда входят двое детей, десять внуков и вдова Нинель.