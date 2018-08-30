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Перед смертью Кобзон назвал своего преемника

Народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон перед кончиной назвал своего преемника. Российский певец новым авторитетом, а также достойной заменой себе назвал поп-короля отечественной эстрады - Филиппа Киркорова.

Перед смертью Кобзон назвал своего преемника


Иосиф Давыдович заявил об этом в рамках программы "Моя исповедь". По всей видимости, он уже тогда предчувствовал свою смерть. Тогда певец грустно заметил, что его силы уже на исходе, и он это чувствует. Поэтому политик сказал, что после его ухода с эстрады, старшим и главным авторитетом для тусовки будет Филипп Киркоров. Поясняя свой выбор, И.Д. Кобзон отметил, что Ф.Б Киркоров вырос на его глазах. Народный артист СССР хорошо помнит его маму и дружен с отцом певца.

По мнению Иосифа Давыдовича, Филиппа Киркорова по праву называют королём эстрады, он не знает другого исполнителя, который составил бы ему конкуренцию.

 
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Культура / ШоуБиз / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:44
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