Перед смертью Кобзон назвал своего преемника

Иосиф Давыдович заявил об этом в рамках программы "Моя исповедь". По всей видимости, он уже тогда предчувствовал свою смерть. Тогда певец грустно заметил, что его силы уже на исходе, и он это чувствует. Поэтому политик сказал, что после его ухода с эстрады, старшим и главным авторитетом для тусовки будет Филипп Киркоров. Поясняя свой выбор, И.Д. Кобзон отметил, что Ф.Б Киркоров вырос на его глазах. Народный артист СССР хорошо помнит его маму и дружен с отцом певца.По мнению Иосифа Давыдовича, Филиппа Киркорова по праву называют королём эстрады, он не знает другого исполнителя, который составил бы ему конкуренцию.