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Александру Черно предал последний ее друг на «Доме-2» Артем Сорока

Телезрители скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» уверены, что эпатажная участница прославленной телестройки Александра Черно, зачислив себя в «королевны» телешоу, начала стремительно терять своих друзей.

Несколько часов назад в Сети появился видеоролик, на котором Артем Сорока вовсю распевает песню под названием «Ты не похудела». Ни для кого не является секретом, что данная музыкальная композиция адресована провалу Александры Черно в программе «Перезагрузка».

Александру Черно предал последний ее друг на «Доме-2» Артем Сорока

Стоит напомнить, что раньше Александра Черно и Артем Сорока были хорошими друзьями. Однако сейчас один из самых скандальных участников телестройки сделал свою бывшую подругу объектом для насмешек. Также стало известно, что на данный момент «королевна» реалити-шоу «Дом-2» и Артем находятся вместе на съемочной площадке Сейшельских островов.

«Черно потеряла последнего друга что ли? Сорока, как ты так мог? А такими друзьями были раньше, друг за друга готовы были других участников унижать.. Или это все как всегда продумано? Песня уже по социальных сетях гуляет, скоро еще что-то интересненькое появится», - написал один из телезрителей телепроекта «Дом-2».


Практически все телезрители «Дома-2» убеждены, что Александра Черно и Иосиф Оганесян ухитрились заработать такую репутацию в Периметре, что никто из ребят уже не хочет вступать с ними в словесную перепалку или участвовать в каких-либо совместных действиях.

Теперь же, как выяснилось, даже на Острове любви не осталось человека, который мог бы поддержать Черно, ведь практически все сейшельские участники не единожды сталкивались с предательством Александры.

Александру Черно предал последний ее друг на «Доме-2» Артем Сорока

Преданные поклонники одного из самых скандальных телепроектов страны выделили несколько причин, по которым Артем Сорока мог выступить с ироническими куплетами в адрес Александры Черно.

***
Во-первых, новая возлюбленная Артема Сороки – Маргарита Овсянникова, не очень любит Сашу Черно. Многие телезрители «Дома-2» хорошо помнят то время, когда Шура сначала яро поддерживала блондинку, а потом за волосы ее таскала по всей Поляне. Да и Маргарита могла много чего интересного без камер рассказать своему избраннику. Все помнят приключения в одном из сейшельских отелей.

***
Во-вторых, Артем Сорока и Александра Черно в последнее время перестали скрывать, что между ними присутствует дух соперничества. Дело в том, что и Иосиф Оганесян, и Сорока пытаются доказать своим коллегам по съемочной площадке, что на самом деле свои дипломы об окончании творческих вузов они не купили в переходе.

Александру Черно предал последний ее друг на «Доме-2» Артем Сорока

***
В-третьих, Артеме Сороке просто-таки необходим достойный соперник, а на Сейшельских островах таких не имеется. Алексей Безус молодому человеку неинтересен. Участник считает Лешу скучным и унылым.

Стоит подчеркнуть, что некоторые телезрители «Дома-2» имеют совсем другую версию того, почему же Артем Сорока сочинил подобную музыкальную композицию, которую адресовал Александре Сороке. По их мнению, молодой человек решил прислушаться к совету Ксении Бородиной и Ольги Бузовой.

Напомним, что не так давно, во время очередного выпуска нового телешоу «Бузова против Бородиной» телеведущие проекта посоветовали участникам «Дома-2» делать все возможное и невозможное для того, чтобы опустить Сашу с небес на землю. Возможно именно поэтому Черно и отправили на Сейшельские острова, понимая, что только Сороке это под силу, и он как никто другой сделает это лучше всего.

Александру Черно предал последний ее друг на «Доме-2» Артем Сорока

«Я давно знала, что Сорока способен предать всех и даже близких друзей ради своей выгоды и наживы! Черно такая же!», «Песня отпад! Не ожидала такого поворота от Сороки!», «Черно и Сорока явно там договорились. Эта ситуация с песней «Ты не похудела» вот увидите еще поднимет рейтинги, что одной, что второму!!!», - продолжают писать телезрители «Дома-2» в Сети.

 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:07
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