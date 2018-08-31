Ученые обнаружили за Солнцем новую загадочную планету

В 17 веке некий астроном Кассини утверждал, что видел ранее неизвестный объект, однако он посчитал небесное тело спутником Венеры. Люди древнего Египта считали глорию мистическим местом, некой второй Землей, на которой обитают божества. Дегтерев, несмотря на это, считает, что ему впервые удалось увидеть Глорию.Говорить о величине планетоида, его составе и других свойствах пока рано, ведь неясно в действительности ли это была планета или нечто еще, к примеру, блик от Солнца или помеха в изображении, вызванные чем-то иным. Если планетоид все же существует, остается неизвестной причина того, почему ранее никто не сумел ее обнаружить. Исходя из определенных источников, можно предположить, что Глория либо всегда располагается за Солнцем, либо планетоид лишь иногда находится в пределах солнечной системы.