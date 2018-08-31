Ученые в 4 раза уменьшили погрешность значения гравитационной постоянной

Это смогли достичь за счёт проведения двух опытов и уменьшения систематической погрешности до минимума. Стоит напомнить, что гравитационную постоянную, включенную в закон всемирного тяготения как G, впервые измерил ученый-физик Генри Кавендиш в конце девяностых годов 18 столетия. Опытным путём исследователь пришел в итоге к значению G = 6,754×10−11 Н/м²/кг. Учёные после этого провели свыше 200 экспериментов. Однако глобальных изменений в уточнении этого значения добиться не смогли.Значение постоянной в настоящее время составляет G = 6,67408(31)×10−11 Н/м²/кг. Погрешность данных в 100 раз меньше в сравнении с той, что была 300 лет назад.