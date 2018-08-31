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Ученые в 4 раза уменьшили погрешность значения гравитационной постоянной

Российско-китайская команда ученых уточнила значение гравитационной постоянной. Погрешность в данном случае была уменьшена в 4 раза (11,6 частей/млн).

Ученые в 4 раза уменьшили погрешность значения гравитационной постоянной


Это смогли достичь за счёт проведения двух опытов и уменьшения систематической погрешности до минимума. Стоит напомнить, что гравитационную постоянную, включенную в закон всемирного тяготения как G, впервые измерил ученый-физик Генри Кавендиш в конце девяностых годов 18 столетия. Опытным путём исследователь пришел в итоге к значению G = 6,754×10−11 Н/м²/кг. Учёные после этого провели свыше 200 экспериментов. Однако глобальных изменений в уточнении этого значения добиться не смогли.

Значение постоянной в настоящее время составляет G = 6,67408(31)×10−11 Н/м²/кг. Погрешность данных в 100 раз меньше в сравнении с той, что была 300 лет назад.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00
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