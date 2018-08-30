В Турции утонула пенсионерка из России

Как удалось выяснить, происшествие случилось на берегу курортного района Каргыджак. Женщина зашла в воду и по неизвестным причинам стала тонуть. На помощь подоспели спасатели, которые вытащили тело пенсионерки на берег.Сотрудники береговой охраны на место инцидента вызвали скорую помощь, но спасти жизнь туристке медикам так и не удалось. Тело утонувшей пенсионерки доставили в институт судебной медицины города Анталья.