В Турции утонула пенсионерка из России
На Турецком курорте Аланья утонула пенсионерка из России. Туристке было 74 года.
Как удалось выяснить, происшествие случилось на берегу курортного района Каргыджак. Женщина зашла в воду и по неизвестным причинам стала тонуть. На помощь подоспели спасатели, которые вытащили тело пенсионерки на берег.
Сотрудники береговой охраны на место инцидента вызвали скорую помощь, но спасти жизнь туристке медикам так и не удалось. Тело утонувшей пенсионерки доставили в институт судебной медицины города Анталья.
Как удалось выяснить, происшествие случилось на берегу курортного района Каргыджак. Женщина зашла в воду и по неизвестным причинам стала тонуть. На помощь подоспели спасатели, которые вытащили тело пенсионерки на берег.
Сотрудники береговой охраны на место инцидента вызвали скорую помощь, но спасти жизнь туристке медикам так и не удалось. Тело утонувшей пенсионерки доставили в институт судебной медицины города Анталья.
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:25