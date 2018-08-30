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В Турции утонула пенсионерка из России

На Турецком курорте Аланья утонула пенсионерка из России. Туристке было 74 года.

В Турции утонула пенсионерка из России


Как удалось выяснить, происшествие случилось на берегу курортного района Каргыджак. Женщина зашла в воду и по неизвестным причинам стала тонуть. На помощь подоспели спасатели, которые вытащили тело пенсионерки на берег.

Сотрудники береговой охраны на место инцидента вызвали скорую помощь, но спасти жизнь туристке медикам так и не удалось. Тело утонувшей пенсионерки доставили в институт судебной медицины города Анталья.

 
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Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:25
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