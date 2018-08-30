Алиана Устиненко вернулась на телепроект «Дом-2» не за славой

Тем не менее звезда реалити-шоу не отчаивается и продолжает поиски того единственного, не сомневаясь в том, что обязательно встретит его на проекте, ведь в прошлый раз именно «Дом-2» помог ей выйти замуж и родить первенца.Однако многие зрители не верят в то, что Алина действительно пришла за отношениями, по их мнению, настоящая цель ее возвращения – слава. Девушка работает в сетевом бизнесе, где очень важна популярность, а потому за счет участия в телестройке она планирует повысить количество подписчиков в социальной сети Instagram и соответственно свои заработки.Тем не менее, в одном из своих последних интервью Устиненко поспешила опровергнуть эти утверждения. Она объяснила, что причиной ее прихода на реалити-шоу является поиск спутника жизни.Девушка заверила, что в бизнесе у нее дела идут более чем отлично, а уровень доходов зависит от усердия и правильных действий, а не от популярности в соцсетях.