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Алиана Устиненко вернулась на телепроект «Дом-2» не за славой

Несколько недель назад на телепроект «Дом-2» вернулась Алиана Устиненко. Девушка заявила, что ей надоело быть одной и она очень хочет вновь почувствовать себя любимой, построить крепкие отношения и возможно родить второго ребенка, но пока явных успехов у нее нет.

Тем не менее звезда реалити-шоу не отчаивается и продолжает поиски того единственного, не сомневаясь в том, что обязательно встретит его на проекте, ведь в прошлый раз именно «Дом-2» помог ей выйти замуж и родить первенца.

Алиана Устиненко вернулась на телепроект «Дом-2» не за славой

Однако многие зрители не верят в то, что Алина действительно пришла за отношениями, по их мнению, настоящая цель ее возвращения – слава. Девушка работает в сетевом бизнесе, где очень важна популярность, а потому за счет участия в телестройке она планирует повысить количество подписчиков в социальной сети Instagram и соответственно свои заработки.

Тем не менее, в одном из своих последних интервью Устиненко поспешила опровергнуть эти утверждения. Она объяснила, что причиной ее прихода на реалити-шоу является поиск спутника жизни.

Девушка заверила, что в бизнесе у нее дела идут более чем отлично, а уровень доходов зависит от усердия и правильных действий, а не от популярности в соцсетях.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:47
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