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Ученые выяснили уровень влияния алкоголя и сигарет на молодой организм

Ученые из Лондонского университета провели исследование касательно того, влияет ли курение и употребление алкоголя молодыми людьми на сердечно-сосудистую систему. Участниками эксперимента стали 1266 подростков.

Ученые выяснили уровень влияния алкоголя и сигарет на молодой организм


Подростков разделили на 8 групп, 3 из них курили сигареты, другие 3 употребляли алкоголь. Дозировка менялась в зависимости от группы в обоих случаях. Также была контрольная группа, участники которой не употребляли алкоголь и табак. Восьмая группа подростков употребляла оба вида веществ. В 7 из 8 групп было четкое разделение по дозировке: малое количество вещества в день, среднее и большое количество. Немаловажно то, что возраст участников группы, по заявлению источников, варьировался от 13 до 17 лет.

В результате эксперимента удалось установить, что подростки, употребляющие алкоголь в большом количестве (порядка 790 грамм во время вечеринки), имели артерии на 4,7% жестче, чем у контрольной группы. Подростки из группы курения с максимальной дозировкой демонстрировали повышение жесткости артерий на 3,7%. Подростки из группы, употребляющие оба вида веществ, обладали на 10,8% более жесткими артериями.

 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 01:00
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