Ученые выяснили уровень влияния алкоголя и сигарет на молодой организм

Подростков разделили на 8 групп, 3 из них курили сигареты, другие 3 употребляли алкоголь. Дозировка менялась в зависимости от группы в обоих случаях. Также была контрольная группа, участники которой не употребляли алкоголь и табак. Восьмая группа подростков употребляла оба вида веществ. В 7 из 8 групп было четкое разделение по дозировке: малое количество вещества в день, среднее и большое количество. Немаловажно то, что возраст участников группы, по заявлению источников, варьировался от 13 до 17 лет.В результате эксперимента удалось установить, что подростки, употребляющие алкоголь в большом количестве (порядка 790 грамм во время вечеринки), имели артерии на 4,7% жестче, чем у контрольной группы. Подростки из группы курения с максимальной дозировкой демонстрировали повышение жесткости артерий на 3,7%. Подростки из группы, употребляющие оба вида веществ, обладали на 10,8% более жесткими артериями.