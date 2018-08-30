Участник телепроекта «Замуж за Бузову» о пикап-прошлом: «Я делился опытом»

«После очень болезненного расставания с бывшей девушкой я погрузился в изучение психологии отношений, ухаживаний, знакомств. Я пытался разобраться и проанализировать, что происходит между мужчиной и женщиной. Почему они то любят друг друга, то ненавидят. В моей жизни был длительный период без серьёзных отношений, я знакомился с разными девушками, и, естественно, занимался с ними сексом по взаимной симпатии! Холостяцкая жизнь она такая. И да, я делился собственным опытом с другими. При этом помог тысячам парней и девушек разобраться в отношениях. Сейчас у меня другие приоритеты. Хочется стабильности и серьезных отношений», - признается герой телепроекта «Замуж за Бузову» Александр Гринев.

«Так случилось, что я знаком с бывшей девушкой Саши Гринева, с которой они достаточно долгое время прожили вместе душа в душу. Она отзывалась о нем как о примерном семьянине в отношениях, о порядочном человеке, а не о подонке, которым его выставляет желтая пресса. Этот ресурс, о котором идет речь, блог об отношениях, и он именно так его видел! Они вместе ходили на курсы, где рассматривались семейные ценности. После расставания с девушкой Саша продолжил развивать этот канал, но никогда не относился к нему, как к каналу о пикаперстве», - рассказал Евгений Песенников.

«Ситуация с Гриневым меня, конечно, очень удивила. Я всегда уважал его, как человека военного, человека, который носил форму, человека, который должен был быть примером всем мужчинам! Но вот так вот снимать девочек, с которыми он знакомится, и делиться всем этим в своих закрытых чатах... Даже по отношению к участникам-мужчинам он повел себя непорядочно, не говоря уже о том, что он запудрил мозги Оле, строил из себя мачо мэна! Для меня он просто конченый человек», - заявил журналистам «СтарХита» участник реалити Валентин Коробков.

Ни для кого не является секретом, что первая серия нашумевшего реалити-шоу «Замуж за Бузову», которая вышла на экраны в прошлое воскресенье, буквально сразу же «взорвала» Сеть. Преданные фанаты 32-летней прославленной телеведущей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также восходящей исполнительницы Ольги Бузовой тут же принялись проводить собственное расследование.Оказывается, что практически всех поклонников теледивы интересует, кого же их любимица все-таки выбрала в финале телепроекта, а также все минусы и плюсы того или иного участника реалити. В итоге так и раскрылась весьма интересная информация об одном из героев телешоу – клипмейкере Александре Гриневе.Как стало известно, Александр Гринев может с легкостью похвастаться не только сотрудничеством с компанией известнейшего музыканта Тимати, но и не менее популярным микроблогом, контент которого достаточно сложно назвать приличным. По словам самого участника реалити-шоу «Замуж за Бузову», журналисты, как обычно, все слишком преувеличивают.СМИ удалось выяснить, что за плечами у Гринева два высших образования. Молодой человек окончил Военный университет и Московский институт психоанализа. Вероятней всего, что именно поэтому некоторые участники нового реалити-шоу «Замуж за Бузову» не могли поверить в то, что настолько серьезный молодой человек в свободное от работы время дает уроки по обольщению и искушению одиноких девушек и женщин.Нужно подчеркнуть, что еще один герой телепроекта «Замуж за Бузову» - Валентин Коробков положительных мыслей Евгения Песенникова не разделяет.