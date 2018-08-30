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Стало известно, какими были последние дни Иосифа Кобзона

Стало известно, какими именно были последние дни известного народного артиста СССР - Иосифа Кобзона.

Стало известно, какими были последние дни Иосифа Кобзона


Российский певец последние дни провел в больнице. Политик с начала августа текущего года был подключён к специальному аппарату, который обеспечивает искусственную вентиляцию легких. Иосиф Кобзон несколько дней находился в реанимационном отделении московской клиники. Медицинские специалисты сначала стабилизировали состояние народного артиста. Между тем организм Иосифа Давыдовича 2 недели назад начал быстро ослабляться.

Известный российский политик два дня назад впал в состояние комы, из которой он так и не смог выйти. Сердце исполнителя песен остановилось утром 30 августа.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:48
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