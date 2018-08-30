Стало известно, какими были последние дни Иосифа Кобзона

Российский певец последние дни провел в больнице. Политик с начала августа текущего года был подключён к специальному аппарату, который обеспечивает искусственную вентиляцию легких. Иосиф Кобзон несколько дней находился в реанимационном отделении московской клиники. Медицинские специалисты сначала стабилизировали состояние народного артиста. Между тем организм Иосифа Давыдовича 2 недели назад начал быстро ослабляться.Известный российский политик два дня назад впал в состояние комы, из которой он так и не смог выйти. Сердце исполнителя песен остановилось утром 30 августа.