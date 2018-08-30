Игорь Николаев рассказал о прогулке по кладбищу с Иосифом Кобзоном
Игорь Николаев выразил соболезнования семье Иосифа Кобзона в связи с его смертью. Также он в соцсети рассказал о своей утреней прогулке на Новодевичьем кладбище с Иосифом Кобзоном.
Сегодня не стало известного певца Иосифа Кобзона многие звезды выразили свои соболезнования посредством соцсети, звонков близким и официальных заявлений. Также певец и композитор Игорь Николаев написал о прогулке по кладбищу в Кобзоном, которая состоялась почти 20 лет назад.
"Помню, в 1997 году Иосиф Давидович назначил мне встречу на 10 утра у... Новодевичьего кладбища. И ровно в 10 пунктуальный Кобзон уже стоял у входа. «Пойдём, прогуляемся»,- сказал он. И мы с ним пошли от могилы к могиле его ушедших друзей, о каждом из них он рассказывал истории, каждого из них хоронил... «Когда же мы со всеми вами наконец-то встретимся снова?..» - оглядевшись вокруг, тихо спросил он... Вот, дорогой Иосиф Давидович, сегодня этот день настал. Печальный день. Просто не верится, что Вас не стало. Вы были дружны с жизнью. Вы боролись за жизнь! Вы пели: - Я люблю тебя, жизнь! И это было взаимно!.. И Вы любили её снова и снова!.. Дорогие Нелли, Андрюша, Наташа! Мои глубокие соболезнования", - написал под фото в Instagram Игорь Николаев.
Сегодня не стало известного певца Иосифа Кобзона многие звезды выразили свои соболезнования посредством соцсети, звонков близким и официальных заявлений. Также певец и композитор Игорь Николаев написал о прогулке по кладбищу в Кобзоном, которая состоялась почти 20 лет назад.
"Помню, в 1997 году Иосиф Давидович назначил мне встречу на 10 утра у... Новодевичьего кладбища. И ровно в 10 пунктуальный Кобзон уже стоял у входа. «Пойдём, прогуляемся»,- сказал он. И мы с ним пошли от могилы к могиле его ушедших друзей, о каждом из них он рассказывал истории, каждого из них хоронил... «Когда же мы со всеми вами наконец-то встретимся снова?..» - оглядевшись вокруг, тихо спросил он... Вот, дорогой Иосиф Давидович, сегодня этот день настал. Печальный день. Просто не верится, что Вас не стало. Вы были дружны с жизнью. Вы боролись за жизнь! Вы пели: - Я люблю тебя, жизнь! И это было взаимно!.. И Вы любили её снова и снова!.. Дорогие Нелли, Андрюша, Наташа! Мои глубокие соболезнования", - написал под фото в Instagram Игорь Николаев.
ШоуБиз
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 15:16