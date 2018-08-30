АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
IFA 2018: Составлен ТОП-5 ожидающих премьеры смартфонов
EUR 79.56 USD 68.15
Курс валют на 30.08.2018

Игорь Николаев рассказал о прогулке по кладбищу с Иосифом Кобзоном

Игорь Николаев выразил соболезнования семье Иосифа Кобзона в связи с его смертью. Также он в соцсети рассказал о своей утреней прогулке на Новодевичьем кладбище с Иосифом Кобзоном.
Игорь Николаев рассказал о прогулке по кладбищу с Иосифом Кобзоном

Сегодня не стало известного певца Иосифа Кобзона многие звезды выразили свои соболезнования посредством соцсети, звонков близким и официальных заявлений. Также певец и композитор Игорь Николаев написал о прогулке по кладбищу в Кобзоном, которая состоялась почти 20 лет назад.

"Помню, в 1997 году Иосиф Давидович назначил мне встречу на 10 утра у... Новодевичьего кладбища. И ровно в 10 пунктуальный Кобзон уже стоял у входа. «Пойдём, прогуляемся»,- сказал он. И мы с ним пошли от могилы к могиле его ушедших друзей, о каждом из них он рассказывал истории, каждого из них хоронил... «Когда же мы со всеми вами наконец-то встретимся снова?..» - оглядевшись вокруг, тихо спросил он... Вот, дорогой Иосиф Давидович, сегодня этот день настал. Печальный день. Просто не верится, что Вас не стало. Вы были дружны с жизнью. Вы боролись за жизнь! Вы пели: - Я люблю тебя, жизнь! И это было взаимно!.. И Вы любили её снова и снова!.. Дорогие Нелли, Андрюша, Наташа! Мои глубокие соболезнования", - написал под фото в Instagram Игорь Николаев.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 15:16
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Омске в Нефтяниках обнаружили тело женщины со
Девушку избили и изнасиловали двое мужчин во
Дмитрий Песков прокомментировал возможный уход
Стало известно, какими были последние дни Иосифа
Алиана Устиненко вернулась на телепроект «Дом-2»
Ольга Бузова уже знает, какого мужчину хочет
Конец целой эпохи: Звезды в соцсетях скорбят по
Игорь Николаев рассказал о прогулке по кладбищу с
Эвелина Бледанс на шоу "Прямой Эфир" ударила
Владимир Путин выразил свои соболезнования в
Седокова показала "пятую точку", когда многие
Александр Градский прокомментировал кончину
Стало известно, где похоронят Иосифа Кобзона
"Сижу убитая": Клара Новикова прокомментировала
Ирина Пинчук об Ольге Бузовой: «Она мне жизнь
На парковке в Уфе загорелась Honda из-за забытого
Названа приблизительная дата прощания с Иосифом
Лев Лещенко подтвердил информацию о смерти Иосифа
Стала известна причина смерти Иосифа Кобзона
Автолюбители в соцсетях рассказали, на какие авто
В Москве госпитализировали известного режиссера
Максим Галкин показал разбалованность дочери
Умер известный певец Иосиф Кобзон
В Иглинском районе Башкирии в результате ДТП
Фанаты посоветовали Алле Пугачевой уйти от
Toyota Land Cruiser в августе стала дороже на 33
Ольга Бузова назвала Париж родными местами и
«Уколы красоты» превратили Антона Гусева в «труп»
В Киселевске пропала 28-летняя девушка
Грозы и дожди ожидают в Башкирии в последние дни
Просмотреть все новости