Конец целой эпохи: Звезды в соцсетях скорбят по Кобзону

Владимир Винокур, который часто появлялся вместе с Иосифом Кобзоном на сцене, одним из первых рассказал своих чувствах после новости о кончине артиста. Он принес соболезнования родственникам исполнителя и призвал поддержать его супругу Нелли Михайловну Кобзон. Поклонники сатирика и юмориста также присоединились к его трогательным словам, отметив, что Иосиф Кобзон сделал огромный вклад в развитие российской культуры.Наталья Штурм также попрощалась с Иосифом Кобзоном, обнародовав на своей странице в Instagram скорбные слова. Она отметила, что все поклонники любили, и всегда будут любить его и его творчество.Певица Зара не смогла подобрать слов и отметила, что до сих пор не верит в новость о смерти Кобзона. Фанаты звезды также выразили слова скорби, оставив под постом множество комментариев.Высказаться о кончине Кобзона решила и Алика Смехова. По словам актрисы, еще в марте 2018 года он почтил ее своим присутствием на праздновании юбилея, исполнив композицию «Я тебя люблю, доченька». Смехова отметила, что Кобзон действительно относился к ней как отец, постоянно помогая и даже однажды выручив в крайне сложной ситуации. Артист выступал практически до последнего своего дня и всегда был внимателен к людям, окружавшим его. Смехова также передала соболезнования семье Иосифа Кобзона и простилась с ним.Николай Басков лаконично поблагодарил Иосифа Кобзона за вклад в культуру и его творчество, к чему присоединились и поклонники артиста. Михаил Галустян отметил, что в последнее время уходят великие люди, с которыми завершается и эпоха. Наташа Королева также рассказала, что не смогла поверить в новости о смерти Иосифа Кобзона.Дмитрий Маликов назвал уход мэтра российской эстрады потерей для всей страны и культуры. По словам исполнителя, многие не могли представить, насколько он был хорошим человеком. Маликов подчеркнул, что Кобзон и его песни навсегда останутся в памяти людей наравне с его добрыми делами.