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Дмитрий Песков прокомментировал возможный уход председателя Совфеда Валентины Матвиенко

Дмитрий Песков, выступающий пресс-секретарём президента РФ, ответил на вопрос, по поводу возможного ухода Валентины Матвиенко, занимающей пост председателя Совета Федерации.

Дмитрий Песков прокомментировал возможный уход председателя Совфеда Валентины Матвиенко


Политик отметил, что нужно спрашивать авторов данных публикаций, откуда они взяли такого рода информацию. 29 августа средства массовой информации начали сообщать о том, что председатель Совфеда Валентина Матвиенко может оставить занимаемую должность. Причиной этого в СМИ назвали возраст политического деятеля. При этом отсутствуют какие-либо претензии к работе политика.

Валентине Матвиенко в апреле ткущего года исполнилось 69 лет. С 2011 года она стоит во главе Совета Федерации.

 
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Политика / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:00
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