Дмитрий Песков прокомментировал возможный уход председателя Совфеда Валентины Матвиенко

Политик отметил, что нужно спрашивать авторов данных публикаций, откуда они взяли такого рода информацию. 29 августа средства массовой информации начали сообщать о том, что председатель Совфеда Валентина Матвиенко может оставить занимаемую должность. Причиной этого в СМИ назвали возраст политического деятеля. При этом отсутствуют какие-либо претензии к работе политика.Валентине Матвиенко в апреле ткущего года исполнилось 69 лет. С 2011 года она стоит во главе Совета Федерации.