Ольга Бузова уже знает, какого мужчину хочет видеть рядом с собой

Это связано с тем, что многочисленные поклонники Ольги Бузовой очень переживают за личную жизнь своей любимицы и с интересом наблюдают за участниками, которые решились прийти на проект и попробовать завоевать сердце теледивы.Однако, по словам самой знаменитости, пришедшим к ней мужчинам будет непросто, так как она стала очень требовательной в отношениях и уже четко знает, кого хочет видеть рядом с собой по жизни.Ведущая реалити-шоу «Дом-2» призналась, что ей не нравится то, как поменялось восприятие людей, ведь уже не мужчины ухаживают за женщинами, а наоборот. Она хочет восстановить справедливость и показать всем представительницам слабого пола, какими должны быть настоящие кавалеры, и как должна вести с ними девушка.Кроме того, Оля рассказала, на каких молодых людей будет обращать внимание в первую очередь при выборе спутника жизни.Так, по словам Бузовой, мужчина должен быть харизматичным, а также сильным и спортивным, чтобы мог носить ее на руках. Помимо этого, важным также является воспитанность и чувство юмора.Теледива подчеркнула, что не собирается менять избранника под себя, поскольку это неправильно, а потому сразу будет искать того, кто бы максимально подходил под все вышеперечисленные требования.