Дмитрий Маликов в своем Instagram прокомментировал смерть Иосифа Кобзона

Дмитрий Маликов в своей ленте Instagram оповестил подписчиков о великой утрате. На восьмидесятом году жизни скончался советский эстрадный певец Иосиф Кобзон. Маликов отмечает, что таких людей больше нет и не будет, и что Кобзон был человеком большого масштаба. Это великая потеря для российской культуры и всей страны. Кобзон сделал при жизни много хороших дел, и даже после его смерти каждый будет помнить о нем, и о его добрых делах и поступках.Подписчики и читатели Дмитрия Маликова всецело поддержали артиста и присоединились к вышесказанному, а семье Иосифа Кобзона поклонники выражают свои соболезнования. Однако Маликов не единственный, кто выразил свою горечь, артисты отечественной эстрады и шоу-бизнеса также посвящают свои публикации смерти великого эстрадного исполнителя Иосифа Кобзона.