Дмитрий Маликов в своем Instagram прокомментировал смерть Иосифа Кобзона
Народный артист и певец Дмитрий Маликов прокомментировал смерть Иосифа Кобзона в своем блоге Instagram. Певец считает смерть политика великой утратой для культуры РФ и для всей страны.
Дмитрий Маликов в своей ленте Instagram оповестил подписчиков о великой утрате. На восьмидесятом году жизни скончался советский эстрадный певец Иосиф Кобзон. Маликов отмечает, что таких людей больше нет и не будет, и что Кобзон был человеком большого масштаба. Это великая потеря для российской культуры и всей страны. Кобзон сделал при жизни много хороших дел, и даже после его смерти каждый будет помнить о нем, и о его добрых делах и поступках.
Подписчики и читатели Дмитрия Маликова всецело поддержали артиста и присоединились к вышесказанному, а семье Иосифа Кобзона поклонники выражают свои соболезнования. Однако Маликов не единственный, кто выразил свою горечь, артисты отечественной эстрады и шоу-бизнеса также посвящают свои публикации смерти великого эстрадного исполнителя Иосифа Кобзона.
Дмитрий Маликов в своей ленте Instagram оповестил подписчиков о великой утрате. На восьмидесятом году жизни скончался советский эстрадный певец Иосиф Кобзон. Маликов отмечает, что таких людей больше нет и не будет, и что Кобзон был человеком большого масштаба. Это великая потеря для российской культуры и всей страны. Кобзон сделал при жизни много хороших дел, и даже после его смерти каждый будет помнить о нем, и о его добрых делах и поступках.
Подписчики и читатели Дмитрия Маликова всецело поддержали артиста и присоединились к вышесказанному, а семье Иосифа Кобзона поклонники выражают свои соболезнования. Однако Маликов не единственный, кто выразил свою горечь, артисты отечественной эстрады и шоу-бизнеса также посвящают свои публикации смерти великого эстрадного исполнителя Иосифа Кобзона.
Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:20