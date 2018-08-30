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Дмитрий Маликов в своем Instagram прокомментировал смерть Иосифа Кобзона

Народный артист и певец Дмитрий Маликов прокомментировал смерть Иосифа Кобзона в своем блоге Instagram. Певец считает смерть политика великой утратой для культуры РФ и для всей страны.

Дмитрий Маликов в своем Instagram прокомментировал смерть Иосифа Кобзона


Дмитрий Маликов в своей ленте Instagram оповестил подписчиков о великой утрате. На восьмидесятом году жизни скончался советский эстрадный певец Иосиф Кобзон. Маликов отмечает, что таких людей больше нет и не будет, и что Кобзон был человеком большого масштаба. Это великая потеря для российской культуры и всей страны. Кобзон сделал при жизни много хороших дел, и даже после его смерти каждый будет помнить о нем, и о его добрых делах и поступках.

Подписчики и читатели Дмитрия Маликова всецело поддержали артиста и присоединились к вышесказанному, а семье Иосифа Кобзона поклонники выражают свои соболезнования. Однако Маликов не единственный, кто выразил свою горечь, артисты отечественной эстрады и шоу-бизнеса также посвящают свои публикации смерти великого эстрадного исполнителя Иосифа Кобзона.

 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:20
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