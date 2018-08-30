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Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи с кончиной Иосифа Кобзона

Российский президент Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи с кончиной Иосифа Кобзона. Данная информация передана пресс-секретарём президента Дмитрием Песковым.

Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи с кончиной Иосифа Кобзона


По словам российского пресс-секретаря, Владимир Путин очень скорбит в связи с такой большой утратой. Глава государства направил телеграмму близким и родным народного артиста. В ней российский президент выразил своё искреннее глубокое соболезнование.

Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи с кончиной Иосифа Кобзона


Иосиф Кобзон скончался 30 августа в Москве в стенах госпиталя им. Бурденко. При этом российский певец находился в окружении близких и родных. Народный артист долгое время боролся с тяжелым заболеванием.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:51
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