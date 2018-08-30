Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи с кончиной Иосифа Кобзона

По словам российского пресс-секретаря, Владимир Путин очень скорбит в связи с такой большой утратой. Глава государства направил телеграмму близким и родным народного артиста. В ней российский президент выразил своё искреннее глубокое соболезнование.Иосиф Кобзон скончался 30 августа в Москве в стенах госпиталя им. Бурденко. При этом российский певец находился в окружении близких и родных. Народный артист долгое время боролся с тяжелым заболеванием.