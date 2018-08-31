Новый тариф от "Билайн"Анлим" предоставляет безлимитный интернет по всей России

Первый месяц представители “Билайн” обещают дать возможность использовать тариф без абонентской платы. Кроме интернета без ограничения трафика, тарифный план передает в распоряжение абонента 500 минут для связи с людьми в пределах всех регионов РФ, и дает возможность просмотра видеоматериалов с предельно возможным разрешением и качеством изображения, если телефон может его воспроизвести. По окончанию первого месяца, цена поддержания тарифных возможностей составит от 2 до 4 рублей за сутки, зависит от конкретного города.Абонплата данного тарифа будет варьироваться, исходя из места жительства абонента. В Москве цена будет составлять 690 рублей за месяц. В соседних городах плата составит от 270 рублей. Скорость интернета на мобильном устройстве при этом, как обещается представителями “Билайн”, будет предельно возможной, в зависимости от расположения региона.