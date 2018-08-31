Новый тариф от "Билайн"Анлим" предоставляет безлимитный интернет по всей России
Компания “ВымпелКом” (бренд “Билайн”) запустила новый тарифный план, включающий в себя безлимитный мобильный интернет. Эта услуга будет действовать во всех городах России.
Первый месяц представители “Билайн” обещают дать возможность использовать тариф без абонентской платы. Кроме интернета без ограничения трафика, тарифный план передает в распоряжение абонента 500 минут для связи с людьми в пределах всех регионов РФ, и дает возможность просмотра видеоматериалов с предельно возможным разрешением и качеством изображения, если телефон может его воспроизвести. По окончанию первого месяца, цена поддержания тарифных возможностей составит от 2 до 4 рублей за сутки, зависит от конкретного города.
Абонплата данного тарифа будет варьироваться, исходя из места жительства абонента. В Москве цена будет составлять 690 рублей за месяц. В соседних городах плата составит от 270 рублей. Скорость интернета на мобильном устройстве при этом, как обещается представителями “Билайн”, будет предельно возможной, в зависимости от расположения региона.
Первый месяц представители “Билайн” обещают дать возможность использовать тариф без абонентской платы. Кроме интернета без ограничения трафика, тарифный план передает в распоряжение абонента 500 минут для связи с людьми в пределах всех регионов РФ, и дает возможность просмотра видеоматериалов с предельно возможным разрешением и качеством изображения, если телефон может его воспроизвести. По окончанию первого месяца, цена поддержания тарифных возможностей составит от 2 до 4 рублей за сутки, зависит от конкретного города.
Абонплата данного тарифа будет варьироваться, исходя из места жительства абонента. В Москве цена будет составлять 690 рублей за месяц. В соседних городах плата составит от 270 рублей. Скорость интернета на мобильном устройстве при этом, как обещается представителями “Билайн”, будет предельно возможной, в зависимости от расположения региона.
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 04:00