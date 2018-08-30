HTC представила модель нового флагманского смартфона U12Life

Оснащена новинка таким же дисплеем с разрешением 2880х1440 и диагональю 6 дюймов. Заднюю и переднюю части HTC U12Life изготовили из стекла Corning Gorilla Glass 5, корпус по всему периметру снабжен металлической рамкой. У аппарата боковые грани чувствительны к нажатию, что дает возможность запуска приложений или активации разных режимов. U12Life оборудован топовой платформой очередного поколения - Snapdragon 845. Оперативная память устройства 6 Гбайт (в U11+ можно было выбирать 4 или 6). Накопитель составляет емкость 64 и 128 Гбайт.Среди главных особенностей U12Life отмечается сдвоенная задняя камера. Со времен One (M8) образца 2014 года, это первый смартфон от HTC с такой опцией. Для первого модуля производитель выбрал 12-мегапиксельный UltraPixel с лазерным автофокусом и оптической стабилизацией изображения. Разрешение второго модуля - 16 мегапикселей. Конструкция фронтальной камеры HTC U12Life также сдвоенная, в которой использованы два модуля по 8 мегапикселей.