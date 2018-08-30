Украинские власти советуют гражданам перевезти своих родственников из России на Украину

Напомним, что 16 августа Владимир Омелян сообщил об ограничениях железнодорожных сообщений Украина - Россия. Альтернативные перевозки также будут запрещены. В дальнейшем такие запреты коснуться не только железнодорожных сообщений, отметил Омелян.Что же касается родственников, которые находятся в России, министр посоветовал их оттуда забрать. Утверждая, что в Украине лучше экологическая ситуация и с безопасностью проблем нет.