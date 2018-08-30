Украинские власти советуют гражданам перевезти своих родственников из России на Украину
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире канала «Прямой» посоветовал гражданам забрать своих родных из России. Мотивируя это тем, что на Украине чище экология и лучше безопасность.
Напомним, что 16 августа Владимир Омелян сообщил об ограничениях железнодорожных сообщений Украина - Россия. Альтернативные перевозки также будут запрещены. В дальнейшем такие запреты коснуться не только железнодорожных сообщений, отметил Омелян.
Что же касается родственников, которые находятся в России, министр посоветовал их оттуда забрать. Утверждая, что в Украине лучше экологическая ситуация и с безопасностью проблем нет.
Напомним, что 16 августа Владимир Омелян сообщил об ограничениях железнодорожных сообщений Украина - Россия. Альтернативные перевозки также будут запрещены. В дальнейшем такие запреты коснуться не только железнодорожных сообщений, отметил Омелян.
Что же касается родственников, которые находятся в России, министр посоветовал их оттуда забрать. Утверждая, что в Украине лучше экологическая ситуация и с безопасностью проблем нет.
В мире
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:27