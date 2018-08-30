Стало известно, где похоронят Иосифа Кобзона

Известно, что на данном кладбище у него похоронены все родственники. Он сам при жизни купил себе там место.Иосиф Кобзон умер в возрасте 80 лет. Из-за онкологического заболевания он впал в кому, из которой так и не вышел. Родственники сообщили о его смерти, но комментировать на данный момент отказываются.