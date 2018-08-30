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Александр Градский прокомментировал кончину Иосифа Кобзона

Александр Градский прокомментировал кончину известного российского певца, народного артиста СССР, политического деятеля Иосифа Давыдовича Кобзона. Он отметил, что в жизни можно бороться и побеждать, однако в конце все равно происходит самое страшное.

Александр Градский прокомментировал кончину Иосифа Кобзона


Российский певец и композитор отметил, что никто не ожидал, что кончина И.Д. Кобзона будет настолько внезапной. Никто не ожидал, что это произойдёт сегодня либо завтра. Однако всё же это случилось. По словам А.Б. Градского все знали, что это произойти может в любой момент времени, но ни у кого не было желания об этом говорить, абсолютно никто не хотел верить в это.

Александр Градский прокомментировал кончину Иосифа Кобзона


Автор песен заметил, что теперь нужно научиться жить без такого друга. По его словам это глубокая печаль, а также очень тяжелая кропотливая работа над собой. Иосифу Давыдовичу всегда можно было позвонить и пообщаться. При этом, это всегда было человеческое и творческое общение. Александр Градский сказал, что когда одни люди уходят, другим не с кем говорить.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:22
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