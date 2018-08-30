"Сижу убитая": Клара Новикова прокомментировала смерть Иосифа Кобзона

Клара Новикова прокомментировала смерть Иосифа Кобзона. Она находится в подавленном состоянии.



Известная юмористка рассказала, что сейчас из-за такого тяжелого известия она не может выйти на сцену, а у нее спектакль сегодня. Свою состояние она назвала: "Сижу убитая". Пока она не может поверить в смерть Иосифа Давыдовича.



"Не стало человека, определявшего эпоху. Все пели его песни, это большое горе", - прокомментировала Клара Новикова известие о смерти Кобзона.



Он умер сегодня утром, не выходя из комы. В такое состояние он попал из-за продолжительной онкологии. С ней он боролся почти 10 лет.



