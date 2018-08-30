Названа приблизительная дата прощания с Иосифом Кобзоном
Сегодня в результате продолжительной борьбы с онкологией скончался известный певец Иосиф Кобзон. На данный момент известно, что прощание с великим певцом пройдет 2 сентября.
О месте будет сообщено позже. Информацию о смерти певца подтвердили родственники и друзья. Известно, что его состояние ухудшилось, в результате он попал в больницу. Через время его состояние было стабилизировано и медики его выписали домой, но последние две недели он находился в коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Из комы он так и не вышел и скончался сегодня утром.
О месте будет сообщено позже. Информацию о смерти певца подтвердили родственники и друзья. Известно, что его состояние ухудшилось, в результате он попал в больницу. Через время его состояние было стабилизировано и медики его выписали домой, но последние две недели он находился в коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Из комы он так и не вышел и скончался сегодня утром.
Общество
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 13:51