Названа приблизительная дата прощания с Иосифом Кобзоном

О месте будет сообщено позже. Информацию о смерти певца подтвердили родственники и друзья. Известно, что его состояние ухудшилось, в результате он попал в больницу. Через время его состояние было стабилизировано и медики его выписали домой, но последние две недели он находился в коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Из комы он так и не вышел и скончался сегодня утром.