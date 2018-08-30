Лев Лещенко подтвердил информацию о смерти Иосифа Кобзона

Депутат Государственной думы и народный артист Советского Союза скончался в возрасте восьмидесяти лет. Лев Лещенко на вопросы представителей прессы ответил, что ушел великий человек.Он отметил, что очень расстроен, не может говорить, так как чувствует себя очень плохо. Как стало известно, Кобзон скончался в московском госпитале имени Бурденко.