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Лев Лещенко подтвердил информацию о смерти Иосифа Кобзона

Лев Лещенко, являющийся народным артистом СССР, подтвердил информацию о кончине легендарного российского певца Иосифа Кобзона.

Лев Лещенко подтвердил информацию о смерти Иосифа Кобзона


Депутат Государственной думы и народный артист Советского Союза скончался в возрасте восьмидесяти лет. Лев Лещенко на вопросы представителей прессы ответил, что ушел великий человек.

Лев Лещенко подтвердил информацию о смерти Иосифа Кобзона


Он отметил, что очень расстроен, не может говорить, так как чувствует себя очень плохо. Как стало известно, Кобзон скончался в московском госпитале имени Бурденко.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:47
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