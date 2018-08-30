Полина Гагарина удивила поклонников длинными ногами

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 28 Авг 2018 в 9:39 PDT

Сделано это ненавязчиво и скромно, сфотографировалась Полина Гагарина на лодке, одетая в белое платье, длина которого едва достигает колен. Плавая в озере, звезда не только позировала для фото, но и пыталась орудовать веслом. Поклонники певицы теряются в догадках, как определить длину красивых ног Полины Гагариной. Звезда в жизни не очень высокого роста, разные источники сообщают о росте от 164 до 166 сантиметров. Только про свой удачный ракурс звезда явно знает, поэтому на светские мероприятия всегда обувает туфли на высокой шпильке.Как отметили некоторые фолловеры, для полноты и реалистичности картины на фото, Гагариной не хватает только рыболовных снастей.