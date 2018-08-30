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Полина Гагарина удивила поклонников длинными ногами

Полина Гагарина уже давно могла бы получить звание идеальной певицы России, придраться к звезде не могут даже подписчики Instagram, среди которых иногда встречаются недоброжелатели. Удивила артистка всех в очередной раз, продемонстрировав свои бесконечно красивые, длинные ноги.

Сделано это ненавязчиво и скромно, сфотографировалась Полина Гагарина на лодке, одетая в белое платье, длина которого едва достигает колен. Плавая в озере, звезда не только позировала для фото, но и пыталась орудовать веслом. Поклонники певицы теряются в догадках, как определить длину красивых ног Полины Гагариной. Звезда в жизни не очень высокого роста, разные источники сообщают о росте от 164 до 166 сантиметров. Только про свой удачный ракурс звезда явно знает, поэтому на светские мероприятия всегда обувает туфли на высокой шпильке.
Полина Гагарина удивила поклонников длинными ногами


Как отметили некоторые фолловеры, для полноты и реалистичности картины на фото, Гагариной не хватает только рыболовных снастей.

 
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ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 23:00
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