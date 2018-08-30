Стала известна причина смерти Иосифа Кобзона

Певец Иосиф Кобзон умер на 80 году жизни 30 августа. Известно, что он боролся с онкологией около 10 лет лет. Его совсем недавно выписали из больницы домой. Однако он две последние недели был на искусственной вентиляции легких, а в последние дни стал сильно сдавать из-за онкологии. В итоге из комы он так и не вышел.Когда будут похороны и прощание, сообщать позже.