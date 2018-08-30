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Стала известна причина смерти Иосифа Кобзона

Помощник супруги Иосифа Кобзона сообщил о смерти певца СМИ. Сообщается, что он скончался не выходя из комы.
Стала известна причина смерти Иосифа Кобзона

Певец Иосиф Кобзон умер на 80 году жизни 30 августа. Известно, что он боролся с онкологией около 10 лет лет. Его совсем недавно выписали из больницы домой. Однако он две последние недели был на искусственной вентиляции легких, а в последние дни стал сильно сдавать из-за онкологии. В итоге из комы он так и не вышел.

Когда будут похороны и прощание, сообщать позже.

 
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Происшествия / ШоуБиз / Главные новости
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 13:40
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