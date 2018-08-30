Умер известный певец Иосиф Кобзон
В СМИ появилась информация о смерти Иосифа Кобзона. Данную информацию подтвердили родственники.
На данный момент подробностей нет. Известно, что много лет певец бюоролся с онкологией, а последнее время был в больнице. После комы его выписали домой.
На данный момент подробностей нет. Известно, что много лет певец бюоролся с онкологией, а последнее время был в больнице. После комы его выписали домой.
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Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 13:19