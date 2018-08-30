Ирина Пинчук об Ольге Бузовой: «Она мне жизнь сломала»

«Мне также некомфортно тут сидеть и это обсуждать, но, когда Ира говорит: «Мне эта жизнь сломала». Я могу поинтересоваться, как же «эта» сломала жизнь?» - задала вопрос Ирине Пинчук Ольга Бузова .

«Ты считаешь это нормально, что ты целуешь меня на лобном месте, делаешь комплименты, а потом даришь Ире цветы и ходишь с ней на свидания. Уже все обсуждают ваши тайные встречи за периметром. Ходят слухи, что ты хочешь пригласить ее на проект, что вы уже ночи вместе проводите. Зачем же ты тогда приглашаешь меня в кино, берешь на руки? Ире наверняка будет неприятно наблюдать за этим», - заявляла тогда прославленная телеведущая скандально-известной телестройки «Дом-2» Ольга Бузова.

«Бузова и Гриценко будут вместе! Совсем скоро они поймут, что созданы друг для друга и уже давно влюблены!!! Мне остается только пожелать им счастья!», - недавно заявила бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Мария Кохно.

Ни для кого не является секретом, что в отношениях прославленной телеведущей «Дом-2» Ольги Бузовой и участника телепроекта Романа Гриценко запутались уже довольно давно не только телезрители реалити, но и сами ведущие и домовцы телешоу.23-летний Роман Гриценко на протяжении уже нескольких месяцев пытается добиться симпатии у 32-летней теледивы Ольги Бузовой, но каждый раз совершает обидные промахи. Так, к примеру, не так давно стало известно, что во время свадьбы Виктора Литвинова и Татьяны Мусульбес Ирина Пинчук и Роман Гриценко занялись «волшебством» и такого предательства Ольга Бузова, как оказалось, не смогла простить молодому человеку.Узнав об интимной близости своего поклонника с участницей реалити-шоу «Дом-2», Бузова не смогла сдержать слез и ушла из лобного места. Вдобавок, поющая телеведущая узнала о том, что Ирина Пинчук не очень лестно о ней отзывается.Нужно сказать, что конфликтная ситуация между телеведущей телешоу «Дом-2» и его участницей тут же разделила преданных поклонников телепроекта на два лагеря. Сама же Ирина Пинчук по-прежнему отрицает, что позволила себе негативно высказываться в адрес Ольги Бузовой.Стоит подчеркнуть, что участницу реалити-шоу очень расстроила ссора с теледивой. В итоге на данный момент Ирина Пинчук даже хочет покинуть телепроект.Не менее опечаленной из-за сложившейся ситуации оказалась и Ольга Бузова. Телеведущая «Дома-2» призналась, что ей очень не нравится и даже неприятно наблюдать за фальшивыми чувствами Романа Гриценко, который, по его заявлениям, ждал того дня, когда же восходящая исполнительница вернется с очередного тура. Однако вместо того, чтобы дождаться встречи, молодой человек улетел с Ириной на Сейшельские острова.Напомним, что это далеко не первая ситуация, когда Роман Гриценко доводит Ольгу Бузову до слез. Проявлять симпатию Ирине Пинчук 24-летний участник телешоу начал еще в начале лета. Роман то и дело баловал девушку различными милыми подарками и цветами. Подобные действия домовца буквально сразу же вызвали негативные эмоции у телеведущей «Дома-2».Отметим, что на сегодняшний день практически все телезрители телепроекта «Дом-2», его участники и даже коллеги Ольги Бузовой по съемочной площадке уверены в том, что поющая телеведущая на самом деле испытывает симпатию к Роману Гриценко. Некоторые бывшие участники реалити-шоу, в том числе и Ксения Бородина, убеждены, что совсем скоро теледива ответит Роману Гриценко на его признания в любви.По словам Марии Кохно, Ольгу тянет к Роману и именно поэтому она постоянно ревнует молодого человека, когда на его горизонте появляется новая девушка.