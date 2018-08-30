Лариса Долина привела себя в порядок и отомстила бывшему мужу

В последнее время в Сети начали ходить слухи о разводе 62-летней Ларисы Долиной и ее супруга 50-летнего Ильи Спицыным. Пара прожила в браке около двадцати лет, и помимо семейного союза, их связывала еще и работа - Спицын был директором Долиной. Но в последнее время поклонники стали замечать, что певица посещает мероприятия одна и крайне редко, а после того, как артистка поправилась, и вовсе не появляется на них. В основном Долина путешествует по миру с внуками. Сам Илья Спицын в одном из интервью подтвердил информацию о том, что супруги разошлись.Злые языки распространяют информацию о том, раскол в семье произошел из-за того, что Спицын завел роман на стороне. По слухам, в новой семье экс-супруга Долиной уже родился ребенок. Почитатели певицы были обеспокоены ее состоянием, ведь развод всегда переживается сложно. Однако на днях певица Юлия Началова опубликовала фото в своем блоге Instagram, на которой Лариса Долина стоит в шикарном черном платье, а окружают ее близкие подруги и семья. Под фотоснимком Началова объяснила, что фото сделано на телепередаче «Привет, Андрей» с Андреем Малаховым, посвященной дню рождения Ларисы Долиной. Читатели блога Юлии Началовой не сразу узнали виновницу торжества, и отметили, что певица молодо выглядит и даже немного похудела. А главное, это самая эффектная месть бывшему супругу.