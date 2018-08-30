Невеста Тимати снова замечена в обществе сына миллиардера

Тимати уже 3 года в отношениях с Решетовой, нередко звездные пары расстаются, не выдержав столь длительный срок. В данном случае модель буквально намекает на это своими встречами и совместными фото с Саркисовым. Впрочем, во время их совместного отдыха в Ницце, вместе с ними отдыхала также актриса Наталья Рудова. В романе с ней заподозрили Сергея Саркисова-младшева изначально.На данный момент, исходя из имеющейся информации, нет серьезного повода обвинять Решетову в измене. Впрочем, конкурент Тимати является сыном бизнесмена, состояние которого превышает миллиард долларов, благодаря чему Саркисов-младший, возможно, и катается на Bentley небесно-голубого цвета. Портал “СтарХит” сообщает, что Сергей планирует пойти по стопам отца и реализовать себя в бизнесе.