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Невеста Тимати снова замечена в обществе сына миллиардера

Невесту певца Тимати Анастасию Решетову стали замечать в компании Сергея Саркисова-младшего, сына миллиардера. В частности, именно с Сергеем она отдыхала в Ницце.

Невеста Тимати снова замечена в обществе сына миллиардера


Тимати уже 3 года в отношениях с Решетовой, нередко звездные пары расстаются, не выдержав столь длительный срок. В данном случае модель буквально намекает на это своими встречами и совместными фото с Саркисовым. Впрочем, во время их совместного отдыха в Ницце, вместе с ними отдыхала также актриса Наталья Рудова. В романе с ней заподозрили Сергея Саркисова-младшева изначально.

На данный момент, исходя из имеющейся информации, нет серьезного повода обвинять Решетову в измене. Впрочем, конкурент Тимати является сыном бизнесмена, состояние которого превышает миллиард долларов, благодаря чему Саркисов-младший, возможно, и катается на Bentley небесно-голубого цвета. Портал “СтарХит” сообщает, что Сергей планирует пойти по стопам отца и реализовать себя в бизнесе.

 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 21:00
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