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Модель plus-size Тесс Холидей появилась на обложке глянцевого журнала

Известная пышная модель plus-size Тесс Холидей, вес которой составляет порядка 155 кг, в очередной раз привлекла к себе внимание публики, снявшись для обложки одного из ведущих глянцевых журналов.
Модель plus-size Тесс Холидей появилась на обложке глянцевого журнала

Вместе с тем первая слава и популярность для Тесс Холидей началась еще несколько лет назад, когда ее заметила публика, оценившая по достоинству любовь к своей фигуре и отсутствие комплексов, свойственных многим девушкам. Даже несмотря на то, что модель с внушительным весом для многих является негативным персонажем для подражания, однако большая часть ее поклонников с удовольствием следит за милой красоткой, не стесняющейся своего тела.

Модель plus-size Тесс Холидей появилась на обложке глянцевого журнала


Миллионы людей поддерживают Тесс Холидей в ее начинаниях, тем самым по достоинству оценивая очередную фотосессию, на которой можно увидеть пышную фигуру популярной модели. Некоторые из поклонников считают, что при наличии типичной стройной фигуры Тесс Холидей не смогла бы добиться народного признания. Несмотря на лишний вес, у девушки есть молодой человек, а несколько лет назад она родила второго малыша.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 20:00
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