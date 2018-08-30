В Омске в Нефтяниках обнаружили тело женщины со следами насильственной смерти

Оперативники установили, что погибшей является жительница Советского округа. Дом 42-летней погибшей женщины располагался в соседнем квартале. Просмотрев записи, сделанные камерами видеонаблюдения, сотрудники полиции выяснили, с кем жительница Омска провела вечер. В свою очередь сотрудники уголовного розыска смогли установить, что рядом с потерпевшей последним был мужчина. Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов была установлена личность подозреваемого. Позже его задержали, а также доставили в отделение полиции.В данном случае злоумышленником оказался житель Нефтяников 1971 года рождения. Раньше он был судимым за кражи, незаконный оборот оружия, а также убийство. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Российским Следственным комитетом по Омской области было возбуждено уголовное дело.