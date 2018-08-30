Ольга Бузова назвала Париж родными местами и разгневала хейтеров

, - подписала публикацию на фоне Триумфальной арки звезда.Но подписчики не поддержали Ольгу Бузову и отметили не самую удачную позу знаменитости, а также ее монголоидную внешность.Но наибольший гнев пользователей вызвало заявление ведущей телестройки, что в Париже имеются родные места Бузовой, несмотря на то, что родилась она в Санкт-Петербурге., - прокомментировали фото подписчики.