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Ольга Бузова назвала Париж родными местами и разгневала хейтеров

Популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова устроила себе отдых в Париже, который она, судя по публикациям, считает родным. Такое заявление звезды вызвало гневные комментарии хейтеров.

«Сегодня пасмурно, но Париж прекрасен в любом случае. Гуляем по родным местам», - подписала публикацию на фоне Триумфальной арки звезда.

Ольга Бузова назвала Париж родными местами и разгневала хейтеров

Но подписчики не поддержали Ольгу Бузову и отметили не самую удачную позу знаменитости, а также ее монголоидную внешность.

Но наибольший гнев пользователей вызвало заявление ведущей телестройки, что в Париже имеются родные места Бузовой, несмотря на то, что родилась она в Санкт-Петербурге.

Ольга Бузова назвала Париж родными местами и разгневала хейтеров

«Будто писять хочешь», «Давно ли в Париже есть твои родные места?)))», «одной город это город в котором ты родился, учился и Париж не может быть тебе родным», - прокомментировали фото подписчики.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:23
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