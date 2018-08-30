Ольга Бузова назвала Париж родными местами и разгневала хейтеров
Популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова устроила себе отдых в Париже, который она, судя по публикациям, считает родным. Такое заявление звезды вызвало гневные комментарии хейтеров.
«Сегодня пасмурно, но Париж прекрасен в любом случае. Гуляем по родным местам», - подписала публикацию на фоне Триумфальной арки звезда.
Но подписчики не поддержали Ольгу Бузову и отметили не самую удачную позу знаменитости, а также ее монголоидную внешность.
Но наибольший гнев пользователей вызвало заявление ведущей телестройки, что в Париже имеются родные места Бузовой, несмотря на то, что родилась она в Санкт-Петербурге.
«Будто писять хочешь», «Давно ли в Париже есть твои родные места?)))», «одной город это город в котором ты родился, учился и Париж не может быть тебе родным», - прокомментировали фото подписчики.
«Сегодня пасмурно, но Париж прекрасен в любом случае. Гуляем по родным местам», - подписала публикацию на фоне Триумфальной арки звезда.
Но подписчики не поддержали Ольгу Бузову и отметили не самую удачную позу знаменитости, а также ее монголоидную внешность.
Но наибольший гнев пользователей вызвало заявление ведущей телестройки, что в Париже имеются родные места Бузовой, несмотря на то, что родилась она в Санкт-Петербурге.
«Будто писять хочешь», «Давно ли в Париже есть твои родные места?)))», «одной город это город в котором ты родился, учился и Париж не может быть тебе родным», - прокомментировали фото подписчики.