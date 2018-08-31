Телеведущая Екатерина Варнава рассказала о своих пластических операциях

В ходе интервью с не менее известной телеведущей Анастасией Ивлеевой звезда шоу «Comedy Woman» призналась, что в юном возрасте ей приходилось находить источники заработка, чтобы сделать пластику. Вместе с тем, Варнава не стала раскрывать детали, упустив подробности о том, какие именно части тела были подвергнуты хирургическому вмешательству. Многочисленные поклонники телеведущей крайне сомневаются на счет естественности ее груди, носа, а также пышных губ. Кроме того, Екатерина Варнава некоторое время назад призналась, что не занимается спортом, потмоу что ненавидит его, но танцует для поддержания здоровья и фигуры.Ритмичные упражнении под любимые композиции помогают поддерживать красивую фигуру Екатерины Варнавы, а также музыка влияет на стремление стать самой идеальной для своего молодого человека. В частности, возлюбленный телеведущей Константин Мякиньков ранее уже указывал на то, что предпочитает более подтянутых и худеньких девушек.