«Уколы красоты» превратили Антона Гусева в «труп»
Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Антон Гусев, по мнению пользователей, с каждым днем выглядит все хуже и хуже, а после «уколов красоты» его внешность стала подобна «живому трупу».
В основном хейтеры указывают Гусеву, что ему очень не идет борода и с ней он похож на спившегося «бомжа».
Сбривать растительность на своем лице Антон не стал, но зато решил сделать несколько омолаживающих инъекций, а заодно и заработать на рекламе.
Однако результат был совершенно обратным, и в Сети появилось видео, где Антон Гусев запечатлен сразу после уколов красоты.
Лицо супруга Виктории Романец опухло и покрылось пятнами, и злопыхатели не исключают, что «Викуся скоро бросит его».
Внешность Антона Гусева хейтеры сравнили с «живым трупом» или с героем фильма «Выживший».
В основном хейтеры указывают Гусеву, что ему очень не идет борода и с ней он похож на спившегося «бомжа».
Сбривать растительность на своем лице Антон не стал, но зато решил сделать несколько омолаживающих инъекций, а заодно и заработать на рекламе.
Однако результат был совершенно обратным, и в Сети появилось видео, где Антон Гусев запечатлен сразу после уколов красоты.
Лицо супруга Виктории Романец опухло и покрылось пятнами, и злопыхатели не исключают, что «Викуся скоро бросит его».
Внешность Антона Гусева хейтеры сравнили с «живым трупом» или с героем фильма «Выживший».