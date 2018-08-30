«Уколы красоты» превратили Антона Гусева в «труп»

В основном хейтеры указывают Гусеву, что ему очень не идет борода и с ней он похож на спившегося «бомжа».Сбривать растительность на своем лице Антон не стал, но зато решил сделать несколько омолаживающих инъекций, а заодно и заработать на рекламе.Однако результат был совершенно обратным, и в Сети появилось видео, где Антон Гусев запечатлен сразу после уколов красоты.Лицо супруга Виктории Романец опухло и покрылось пятнами, и злопыхатели не исключают, что «Викуся скоро бросит его».Внешность Антона Гусева хейтеры сравнили с «живым трупом» или с героем фильма «Выживший».