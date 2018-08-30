АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
IFA 2018: Составлен ТОП-5 ожидающих премьеры смартфонов
EUR 79.56 USD 68.15
Курс валют на 30.08.2018

«Уколы красоты» превратили Антона Гусева в «труп»

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Антон Гусев, по мнению пользователей, с каждым днем выглядит все хуже и хуже, а после «уколов красоты» его внешность стала подобна «живому трупу».

В основном хейтеры указывают Гусеву, что ему очень не идет борода и с ней он похож на спившегося «бомжа».

«Уколы красоты» превратили Антона Гусева в «труп»

Сбривать растительность на своем лице Антон не стал, но зато решил сделать несколько омолаживающих инъекций, а заодно и заработать на рекламе.

Однако результат был совершенно обратным, и в Сети появилось видео, где Антон Гусев запечатлен сразу после уколов красоты.

«Уколы красоты» превратили Антона Гусева в «труп»

Лицо супруга Виктории Романец опухло и покрылось пятнами, и злопыхатели не исключают, что «Викуся скоро бросит его».

Внешность Антона Гусева хейтеры сравнили с «живым трупом» или с героем фильма «Выживший».


 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:19
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Галкин показал разбалованность дочери
Умер известный певец Иосиф Кобзон
В Иглинском районе Башкирии в результате ДТП
Фанаты посоветовали Алле Пугачевой уйти от
Toyota Land Cruiser в августе стала дороже на 33
Ольга Бузова назвала Париж родными местами и
«Уколы красоты» превратили Антона Гусева в «труп»
В Киселевске пропала 28-летняя девушка
Грозы и дожди ожидают в Башкирии в последние дни
В Красноярске пропал 54-летний врач местной
Гидрометцентр: В Краснодарском крае местами
В Новосибирске автомобиль напрокат протаранил
Экс-участник Александр Гобозов официально оформил
На Кузбасской трассе столкнулись две легковушки,
Ольга Бузова «без понтов» проехалась во
В Красноярском крае выросли зарплаты и пенсии
В Казани на тротуар вылетел автомобиль Range
В Альметьевске пьяный водитель ВАЗа сбил насмерть
В Калининграде на Московском проспекте в ходе ДТП
Женщина-призрак найдена рядом с трупом в доме
В Нововоронеже полуторамесячный младенец погиб
Звезда «Дома-2» Олеся Малибу разорвала помолвку с
В Сети обсуждают резкое ухудшение здоровья
В Сеть попали «вырезанные» кадры шоу «Замуж за
Свердловская область на реализацию
Родион Газманов станет ведущим нового шоу
В Татарстане девушка лежала голой на земле, а
Ученые NASA рассекретили тайные послания для
В результате падения в ТЦ "Галерея" в Петербурге
Юлия Пересильд рассказала об экстремальных
Просмотреть все новости