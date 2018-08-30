На парковке в Уфе загорелась Honda из-за забытого в салоне авто телефона

Как рассказал хозяин транспортного средства, сгорели все документы, находившиеся в момент пожара в машине. Сам телефон он забрал после недавнего ремонта в сервисе. Только большинство свидетелей инцидента уверены, что мобильник перегрелся на солнце и взорвался.На месте происшествия проводятся работы сотрудниками МЧС, точную причину возгорания назовут специалисты.