На парковке в Уфе загорелась Honda из-за забытого в салоне авто телефона
В Уфе на парковке возле ТЦ Июнь загорелась автомашина Honda. Возгорание произошло из-за оставленного на приборной панели телефона, который взорвался прямо в салоне.
Как рассказал хозяин транспортного средства, сгорели все документы, находившиеся в момент пожара в машине. Сам телефон он забрал после недавнего ремонта в сервисе. Только большинство свидетелей инцидента уверены, что мобильник перегрелся на солнце и взорвался.
На месте происшествия проводятся работы сотрудниками МЧС, точную причину возгорания назовут специалисты.
Как рассказал хозяин транспортного средства, сгорели все документы, находившиеся в момент пожара в машине. Сам телефон он забрал после недавнего ремонта в сервисе. Только большинство свидетелей инцидента уверены, что мобильник перегрелся на солнце и взорвался.
На месте происшествия проводятся работы сотрудниками МЧС, точную причину возгорания назовут специалисты.
Происшествия
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 13:54