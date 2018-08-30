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Девушку избили и изнасиловали двое мужчин во Владивостоке

Во Владивостоке двое мужчин избили и изнасиловали девушку после совместного распития спиртного. Точная дата происшествия не сообщается, однако все произошло в июле 2018. Один из насильников в ближайшем будущем предстанет перед судом, поиски второго продолжаются.

Девушку избили и изнасиловали двое мужчин во Владивостоке


Как сообщает PRIMENEWS, ссылаясь на прокуратуру Приморского края, помимо избиения потерпевшей с последующим изнасилованием, к ней также были применены и другие действия сексуального характера. Когда потерпевшей удалось покинуть квартиру, она тут же направилась в ближайший магазин с просьбой вызвать полицию.

Каждый из преступников понесет ответственность за содеянное преступление по 2 статьям, 131 и 132, вторые части. В настоящий момент дело направлено в Первомайский районный суд для более подробного рассмотрения. Стоит отметить, что неизвестно как девушке удалось сбежать из квартиры насильников.

 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:08
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