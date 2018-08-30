Автолюбители в соцсетях рассказали, на какие авто больше похожа новая LADA 4x4 Vision

Специалисты компании «АвтоВАЗ» действительно построили прототип на базе французского кроссовера. Однако автомобилисты недовольны тем, что дизайнеры в LADA 4x4 Vision не переработали экстерьер. В соцсетях новинку сравнивают с китайской версией Lifan X80. Авто похожи формой кузова, колесными дисками, крышей. Ряд пользователи заметили, что предвестник новой «Нивы» схож с версией Range Rover Sport. Сходства в данном случае прослеживаются в форме бокового остекления, радиаторной решетке, массивном кузове, узкой передней оптике. Ряд прочих российских автолюбителей в версии LADA 4x4 Vision увидели черты Toyota Land Cruiser 200. У данных авто похожа передняя часть кузова.Пользователи также отметили, что новая модель LADA 4x4 прежде чем появиться на конвейере еще сильно изменится. По словам автомобилистов, данный концепт никогда не будет серийным. При этом «Нива» новой генерации останется как сегодняшняя модель.