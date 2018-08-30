АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
IFA 2018: Составлен ТОП-5 ожидающих премьеры смартфонов
EUR 79.56 USD 68.15
Курс валют на 30.08.2018

Автолюбители в соцсетях рассказали, на какие авто больше похожа новая LADA 4x4 Vision

Российские автолюбители в соцсетях рассказали, на какие авто больше всего похожа новая версия концепт-кара LADA 4x4 Vision. В первую очередь назвали Renault Duster.

Автолюбители в соцсетях рассказали, на какие авто больше похожа новая LADA 4x4 Vision


Специалисты компании «АвтоВАЗ» действительно построили прототип на базе французского кроссовера. Однако автомобилисты недовольны тем, что дизайнеры в LADA 4x4 Vision не переработали экстерьер. В соцсетях новинку сравнивают с китайской версией Lifan X80. Авто похожи формой кузова, колесными дисками, крышей. Ряд пользователи заметили, что предвестник новой «Нивы» схож с версией Range Rover Sport. Сходства в данном случае прослеживаются в форме бокового остекления, радиаторной решетке, массивном кузове, узкой передней оптике. Ряд прочих российских автолюбителей в версии LADA 4x4 Vision увидели черты Toyota Land Cruiser 200. У данных авто похожа передняя часть кузова.

Пользователи также отметили, что новая модель LADA 4x4 прежде чем появиться на конвейере еще сильно изменится. По словам автомобилистов, данный концепт никогда не будет серийным. При этом «Нива» новой генерации останется как сегодняшняя модель.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:37
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эвелина Бледанс на шоу "Прямой Эфир" ударила
Владимир Путин выразил свои соболезнования в
Седокова показала "пятую точку", когда многие
Александр Градский прокомментировал кончину
Стало известно, где похоронят Иосифа Кобзона
"Сижу убитая": Клара Новикова прокомментировала
Ирина Пинчук об Ольге Бузовой: «Она мне жизнь
На парковке в Уфе загорелась Honda из-за забытого
Названа приблизительная дата прощания с Иосифом
Лев Лещенко подтвердил информацию о смерти Иосифа
Стала известна причина смерти Иосифа Кобзона
Автолюбители в соцсетях рассказали, на какие авто
В Москве госпитализировали известного режиссера
Максим Галкин показал разбалованность дочери
Умер известный певец Иосиф Кобзон
В Иглинском районе Башкирии в результате ДТП
Фанаты посоветовали Алле Пугачевой уйти от
Toyota Land Cruiser в августе стала дороже на 33
Ольга Бузова назвала Париж родными местами и
«Уколы красоты» превратили Антона Гусева в «труп»
В Киселевске пропала 28-летняя девушка
Грозы и дожди ожидают в Башкирии в последние дни
В Красноярске пропал 54-летний врач местной
Гидрометцентр: В Краснодарском крае местами
В Новосибирске автомобиль напрокат протаранил
Экс-участник Александр Гобозов официально оформил
На Кузбасской трассе столкнулись две легковушки,
Ольга Бузова «без понтов» проехалась во
В Красноярском крае выросли зарплаты и пенсии
В Казани на тротуар вылетел автомобиль Range
Просмотреть все новости