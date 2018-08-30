Фанаты посоветовали Алле Пугачевой уйти от Галкина к Киркорову

Пользователи сети все чаще приходят к мнению, что Алла Борисовна и Максим Галкин не подходят друг другу, как в творчестве, так и в жизни. Их пара со стороны похожа на бабушку с внуком, чем на равносильный партнерский союз. Их работа никак не пересекается между собой, и мотивировать они друг друга не могут. По словам некоторых читателей, Галкин и сам бы не прочь разорвать данный союз, однако двое детей лишают такой возможности. Артистке посоветовали освободить супруга от брачных обязательств и дать ему свободу, а самой вернуться к бывшему мужу Филиппу Киркрову.У бывшего супругу примадонны Филиппа Киркорова также имеется двое детей от суррогатной матери, которых он воспитывает один. Отсутствие материнского тепла у детей певца вызывает у поклонников некое недоумение, ведь это может навредить их психике. Тем более, дети разнополые, и нуждаются в материнской заботе и полноценной семье. Фанаты считают, что союз Пугачева-Кирокоров мог бы добиться намного большего. Ведь их работа пересекается, и они могли бы вдохновлять друг друга и мотивировать на достижение большего успеха.Соединение с Пугачевой пойдет Киркорову на пользу, считают читатели, ведь его последние скандальные выходки наводят на мысль, что артист сходит с ума, и в творчестве певец не отличается покладистостью. Также они считают, что Киркорова нужно вернуть к Алле Борисовне на перевоспитание, ведь именно она сделала из него звезду эстрады, и ей видней на какие кнопки нажимать. А творческое воссоединение может вернуть Киркорову внутренний баланс, что бы действия соответствовали возрасту исполнителя.