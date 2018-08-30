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В Иглинском районе Башкирии в результате ДТП иномарка упала с моста в реку

В Иглинском районе Башкирии произошло ДТП, в результате которого погиб 58-летний водитель иномарки «Volkswagen Polo». Машина врезалась в опору моста и, разрушив ограждение, упала в реку Лемзу.

Как сообщают представители пресс-службы ГИБДД по РБ, в автомобиле находились 11-летний внук и 32-летний сын погибшего. После аварии им удалось успешно выбраться из упавшего и разбившегося авто. Пострадавшие госпитализированы в районное отделение больницы.
В Иглинском районе Башкирии в результате ДТП иномарка упала с моста в реку


В настоящее время уточняются все подробности по факту ДТП, проводится расследование. Согласно последним данным, водитель почувствовал себя плохо, в результате чего потерял контроль управления авто.

 
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Происшествия
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 13:05
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