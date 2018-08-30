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Эвелина Бледанс на шоу "Прямой Эфир" ударила Елену Лебедеву

Эвелина Бледанс проявила агрессию по отношению к Елене Лебедевой, руководителю театра “Наш” на шоу Андрея Малахова “Прямой эфир”. По заявлению Лебедевой, Бледанс несколько раз ударила ее, целясь в лицо.

Эвелина Бледанс на шоу "Прямой Эфир" ударила Елену Лебедеву


Несмотря на то, что по заявлению пострадавшей все реплики были расписаны, Эвелина атаковала ее. По непроверенным источникам, поводом послужила реплика, которая касалась умственного здоровья ее нового ребенка. О том, что именно спровоцировало Эвелину точно неизвестно, однако и процесс конфронтации женщин не попал в сеть. Лебедева утверждает, что назвала процедуру ЭКО, которая и стала поводом участия Бледанс в передаче, показухой и что именно это задело последнюю.

Сама же передача была посвещена тому как Эвелина Бледанс в свои 39 лет приняла решение пройти процедуру ЭКО, что позволит ей вновь родить ребенка. Как заявляет певица, процедура прошла успешно, у нее будет дочь.

 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:02
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