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Экс-участник Александр Гобозов официально оформил развод

Бывший участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов официально развелся с Алианой Устиненко.

Экс-звезды прославленной телестройки «Дом-2» Александр Гобозов и Алиана Устиненко сообщили своим преданным поклонникам о том, что больше не живут вместе еще весной прошедшего года.

Экс-участник Александр Гобозов официально оформил развод

Каждый из них предъявлял друг другу немалое количество претензий. 24-летняя девушка обвиняла 36-летнего мужчину в том, что он постоянно ей изменяет и злоупотребляет алкогольными напитками, а супруг в свою очередь утверждал, что жена совсем не занимается воспитанием единственного наследника.

На сегодняшний день каждый из них смог отыскать в себе силы, чтобы помириться с бывшим избранником ради совместного ребенка. В последнее время мальчик все больше времени проводит с отцом, так как его мама пытается отыскать свою новую любовь на популярном телепроекте России «Дом-2».

И вот на днях в Сети появилась информация, что 27 августа Алиана Устиненко и Александр Гобозов официально больше не являются супругами.

«Третий развод - сделано! Теперь я абсолютно и официально свободная девушка», - написала Алиана у себя на страничке в социальной сети Instagram.


Экс-участник Александр Гобозов официально оформил развод

Сейчас многочисленные подписчики Устиненко желают девушке наконец-таки обрести настоящее женское счастья, так как, по их словам, она еще не встретила того единственного мужчину.

Александр Гобозов в свою очередь на данный момент занимается работой в сетевом бизнесе. Мужчина надеется, что в ближайшее время ему удастся улучшить свои жилищные условия. Подчеркнем, что 36-летний бывший участник «Дома-2» до сих пор проживает в родительском доме.

Стоит напомнить, что Александр и Алиана впервые стали официальными супругами в ноябре 2013-го года. Тем не менее, у молодых людей было еще два бракосочетания. Отношения звездной парочки одного из самых скандальных телепроектом страны никогда не были спокойными, поэтому почти после каждой из свадьб огромнейшее количество фанатов были уверены, что совсем скоро семейство снова разведется.

«В моей жизни было три свадьбы, и все они — с одной и той же женщиной. Мы много раз давали друг другу еще один шанс. В наших отношениях не осталось ничего, кроме ссор, ругани и претензий. В данный момент я считаю, что наше воссоединение невозможно», - к таким выводам пришел Александр Гобозов после окончательного расставания с Алианой Устиненко.


Экс-участник Александр Гобозов официально оформил развод

Как бы там ни было преданные поклонники бывшего семейства надеятся на то, что Александр и Алиана еще сойдутся, ведь их объединяет совместный ребенок.

Отметим, что не так давно Гобозов в личном инста-блоге сообщил своим подписчикам о том, что поставил точку в отношениях с новой возлюбленной Ольгой Жариковой, с которой он строит отношения в Периметре. Оказывается, что после того, как парочка покинула телепроект, девушка изменила своему возлюбленному с незнакомым мужчиной, с чем Александр не стал мириться.

На сегодняшний день в Интернете ходят слухи о том, что Гобозов уже закрутил новый роман. Несмотря на то, что Александр опроверг данное сообщение, назвав их просто очередными сплетнями, пользователи Сети уверены совсем в обратном.

Экс-участник Александр Гобозов официально оформил развод

«Гобозов собой сейчас налюбоваться не может, явно уже кого-то себе завел. А то, что с Жариковой они не будут за Периметром, это всем и так было понятно!», «Гобозов, Гобозов! Ты же все равно через полгода захочешь вернуться к Алиане! Тебе от нее уже никуда не деться! Только детё свое травмируете своими постоянными расставаниями!», «Александр, Вы мне всегда очень нравились! И Алиана тоже! Очень красивые, когда вместе! Надеюсь, что скоро вы снова сойдетесь! Буду держать за Вашу семью кулачки!», - продолжают писать телезрители «Дома-2» в Сети.

 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:20
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