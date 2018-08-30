Toyota Land Cruiser в августе стала дороже на 33 – 65 тысяч рублей

Версия Elegance модели Toyota Land Cruiser стоит 4,612 млн руб. В данном случае предлагается 5-местный внедорожник с 4,6-литровым силовым агрегатом на 309 лошадиных сил. В данной комплектации предусматривается также 4,5-литровый дизельный силовой агрегат на 249 лошадиных сил. Такая модель расценивается в 4,769 млн руб. Топовая бензиновая версия Toyota Land Cruiser стоит 5,405 млн руб. Дизельная вариация расценивается в 5,531 млн руб. Бюджетная модель Toyota Land Cruiser Comfort, оснащённая бензиновым либо дизельным мотором, не поднялась в цене. Авто в данном случае расценивается в 3,799 и 3,999 млн руб.Российские продажи Toyota за 7 месяцев этого года составили 56 831 авто. Это на 10 процентов превышает прошлогодние показатели. Версию Toyota Land Cruiser реализовали в количестве 4 156 единиц.