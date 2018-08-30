Максим Галкин показал разбалованность дочери

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой редкие гости социальных сетей, потому что родители хотят уберечь их от преждевременного влияния известности семьи на их жизнь. Девочка - Лиза при этом чаще брата появляется в Сети. На последнем фото с ее участием Галкин усмехается, глядя на сломанный ею смартфон.Стоит напомнить, что о жизни и воспитании детей практически ничего неизвестно. Нельзя судить о том, умеют ли на самом деле дети ценить дорогие вещи, хорошо ли воспитаны, что впрочем, не мешает подписчикам Галкина обсуждать проблемы в воспитании детей. Это распространенное явление, когда дети богатых родителей живут без цели в жизни. Однако такая жизненная позиция может проявиться и у детей в небогатых семьях. Таким образом, с уверенностью можно заявить, что в звездной семье царит любовь и понимание.