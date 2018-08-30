АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
IFA 2018: Составлен ТОП-5 ожидающих премьеры смартфонов
EUR 79.56 USD 68.15
Курс валют на 30.08.2018

Ольга Бузова «без понтов» проехалась во французском метро после концерта Бритни Спирс

Звездная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова решила отдохнуть и отправилась в Париж на концерт Бритни Спирс, после которого в storis знаменитости появилось видео, где певица «без понтов» спускается во французскую подземку.

Бузова призналась, что ей было сложно разобраться с подобным видом общественного транспорта, так как все обозначения были на местном языке, но это не остановило Ольгу.

Ольга Бузова «без понтов» проехалась во французском метро после концерта Бритни Спирс

Позже певица вместе со своей подругой и экс-участницей «Дом-2» Ольгой Десятовской отправилась в ресторан.

Ольга Бузова поделилась с поклонниками впечатлениями от концерта Бритни Спирс и посетовала, что после мероприятия почувствовала себя очень уставшей.

Фанаты по-разному отнеслись к путешествию Бузовой: одни радовались, что Ольга просто, «без понтов» наслаждалась концертом, тогда как хейтеры отметили, что Бузова решила попиариться за счет американской поп-певицы.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:12
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Новосибирске автомобиль напрокат протаранил
Экс-участник Александр Гобозов официально оформил
На Кузбасской трассе столкнулись две легковушки,
Ольга Бузова «без понтов» проехалась во
В Красноярском крае выросли зарплаты и пенсии
В Казани на тротуар вылетел автомобиль Range
В Альметьевске пьяный водитель ВАЗа сбил насмерть
В Калининграде на Московском проспекте в ходе ДТП
Женщина-призрак найдена рядом с трупом в доме
В Нововоронеже полуторамесячный младенец погиб
Звезда «Дома-2» Олеся Малибу разорвала помолвку с
В Сети обсуждают резкое ухудшение здоровья
В Сеть попали «вырезанные» кадры шоу «Замуж за
Свердловская область на реализацию
Родион Газманов станет ведущим нового шоу
В Татарстане девушка лежала голой на земле, а
Ученые NASA рассекретили тайные послания для
В результате падения в ТЦ "Галерея" в Петербурге
Юлия Пересильд рассказала об экстремальных
Туристы над горами Аргентины запечатлели в небе
Лера Кудрявцева устроила первую фотоссесию для
Принц Гарри и Меган Маркл выбрали для своего
Ученые: Лечение воспаленных десен уменьшает
Новый универсал KIA Ceed Sportwagon представлен
Анастасия Волочкова показала школьную форму для
В Сети замечен Samsung Galaxy S9+ с прошивкой
«АвтоВАЗ» продемонстрировал на ММАС-2018 хэтчбек
Ляйсан Утяшева побывала на званом ужине в
Ученые обнаружили "следы" предыдущей Вселенной
Планшет Chuwi Hi9 Plus станет конкурентом Huawei
Просмотреть все новости