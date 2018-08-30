Ольга Бузова «без понтов» проехалась во французском метро после концерта Бритни Спирс
Звездная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова решила отдохнуть и отправилась в Париж на концерт Бритни Спирс, после которого в storis знаменитости появилось видео, где певица «без понтов» спускается во французскую подземку.
Бузова призналась, что ей было сложно разобраться с подобным видом общественного транспорта, так как все обозначения были на местном языке, но это не остановило Ольгу.
Позже певица вместе со своей подругой и экс-участницей «Дом-2» Ольгой Десятовской отправилась в ресторан.
Ольга Бузова поделилась с поклонниками впечатлениями от концерта Бритни Спирс и посетовала, что после мероприятия почувствовала себя очень уставшей.
Фанаты по-разному отнеслись к путешествию Бузовой: одни радовались, что Ольга просто, «без понтов» наслаждалась концертом, тогда как хейтеры отметили, что Бузова решила попиариться за счет американской поп-певицы.
Бузова призналась, что ей было сложно разобраться с подобным видом общественного транспорта, так как все обозначения были на местном языке, но это не остановило Ольгу.
Позже певица вместе со своей подругой и экс-участницей «Дом-2» Ольгой Десятовской отправилась в ресторан.
Ольга Бузова поделилась с поклонниками впечатлениями от концерта Бритни Спирс и посетовала, что после мероприятия почувствовала себя очень уставшей.
Фанаты по-разному отнеслись к путешествию Бузовой: одни радовались, что Ольга просто, «без понтов» наслаждалась концертом, тогда как хейтеры отметили, что Бузова решила попиариться за счет американской поп-певицы.