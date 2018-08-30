В Казани на тротуар вылетел автомобиль Range Rover и врезался в стену

30 августа на перекрестке улиц Горького и Гоголя по неустановленной причине белый Range Rover выехал на тротуар и врезался в стену здания. По счастливой случайности там в тот момент не было пешеходов, потому пострадавших нет. В каком состоянии водитель, пока неизвестно. подробности произошедшего устанавливаются.