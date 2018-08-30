В Альметьевске пьяный водитель ВАЗа сбил насмерть двух человек

В Альметьевске, Татарстан, автомобиль ВАЗ сбил двух человек. От полученных травм они скончались на месте.



Как сообщил корреспондент "Дни24", ДТП произошло на перекрестке двух улиц Шевченко и Тукая. 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 совершил наезд на людей, после чего скрылся. Через время его задержали. По неофициальным данным, он был в пьяном состоянии за рулем. Подробности произошедшего устанавливаются.



