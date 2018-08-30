Ученые: Ушная сера влияет на память и познавательные способности человека

Специалист по аудиологии Джеки Кларк утверждает, что большое количество серы в ухе может привести к потере слуха, что в свою очередь провоцирует нарушение познавательной способности (деменция) человека. Ученые выявили, что между утратой слуха и деменцией есть некая взаимосвязь. Деменция ухудшает и ограничивает восприятие внешнего мира, и как следствие, поведение человека ухудшается, а в некоторых случаях становится невыносимым для родных.Известно, что сера исполняет функцию очистки ушной раковины и слухового хода, и в основном данный процесс работает как часы. Но бывают случаи, когда происходит сбой, и сера остается в ухе, накапливаясь до предела, что влечет за собой потерю слуха и дискомфорт. По статистике данной проблемой страдают не только пожилые люди, но и дети, а также люди среднего возраста. Однако очистка ушной раковины и прохода от серы значительно улучшает состояние пациента - наблюдается улучшение памяти, обработки информации и логического мышления. У пациента проходит дискомфорт, и как следствие улучшается поведение и связь с внешним миром.