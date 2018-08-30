Грозы и дожди ожидают в Башкирии в последние дни лета
Согласно прогнозам синоптиков, на территории Башкортостана в последние дни лета ожидают осадки при умеренно теплой температуре воздуха. Грозовые дожди пройдут в восточных и северных районах республики, температурные показатели днем составят 21-26 градусов тепла.
31 августа местами пройдут кратковременные дожди. Столбик температуры ночью покажет 6-11 градусов тепла, с возможной разницей в 1 градус. Днем температура воздуха прогреется до уровня 17-22 градусов.
1 сентября пройдут дожди на территории некоторых районов. Ожидаются умеренные порывы юго-восточного, восточного ветра. Показатели температуры будут соответствовать уровню предыдущих суток, без существенных изменений.
31 августа местами пройдут кратковременные дожди. Столбик температуры ночью покажет 6-11 градусов тепла, с возможной разницей в 1 градус. Днем температура воздуха прогреется до уровня 17-22 градусов.
1 сентября пройдут дожди на территории некоторых районов. Ожидаются умеренные порывы юго-восточного, восточного ветра. Показатели температуры будут соответствовать уровню предыдущих суток, без существенных изменений.
Общество
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 12:12