Гидрометцентр: В Краснодарском крае местами ожидаются дожди
Гидрометцентр Кубани сообщает, что 30 августа в Краснодарском крае местами могут пройти дожди, сопровождаемые грозами. Ожидается восточный ветер, переходящий на северо-западный.
Порывы ветра местами могут усиливаться до 15 м/с. Ночью температура воздуха составит 16-21°С. На территории юго-восточных предгорий местами температура снизится до 12-17°С. Днём потеплеет до 29-34°С. Местами ожидается до 36°С. Сегодня на территории Черноморского побережья края во второй половине дня ожидаются кратковременные осадки. Ночью температура воздуха составит 20-25°С. При этом днём воздух прогреется до 28-33°С. А вот на юге возможно повышение температуры до 35°С.
В Краснодаре на вечер прогнозируют дожди. Восточный ветер 5-10 м/с будет переходить в северо-западный. Температура воздуха ночью достигнет 19-21°С. Дневная температура составит 33-35°С.
Порывы ветра местами могут усиливаться до 15 м/с. Ночью температура воздуха составит 16-21°С. На территории юго-восточных предгорий местами температура снизится до 12-17°С. Днём потеплеет до 29-34°С. Местами ожидается до 36°С. Сегодня на территории Черноморского побережья края во второй половине дня ожидаются кратковременные осадки. Ночью температура воздуха составит 20-25°С. При этом днём воздух прогреется до 28-33°С. А вот на юге возможно повышение температуры до 35°С.
В Краснодаре на вечер прогнозируют дожди. Восточный ветер 5-10 м/с будет переходить в северо-западный. Температура воздуха ночью достигнет 19-21°С. Дневная температура составит 33-35°С.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:47