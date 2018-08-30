Гидрометцентр: В Краснодарском крае местами ожидаются дожди

Порывы ветра местами могут усиливаться до 15 м/с. Ночью температура воздуха составит 16-21°С. На территории юго-восточных предгорий местами температура снизится до 12-17°С. Днём потеплеет до 29-34°С. Местами ожидается до 36°С. Сегодня на территории Черноморского побережья края во второй половине дня ожидаются кратковременные осадки. Ночью температура воздуха составит 20-25°С. При этом днём воздух прогреется до 28-33°С. А вот на юге возможно повышение температуры до 35°С.В Краснодаре на вечер прогнозируют дожди. Восточный ветер 5-10 м/с будет переходить в северо-западный. Температура воздуха ночью достигнет 19-21°С. Дневная температура составит 33-35°С.